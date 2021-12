I giovani della diocesi di Lugano, in Svizzera, si ritroveranno oggi, sabato 18 dicembre, per la Veglia d’Avvento promossa dalla Pastorale giovanile diocesana. A partire dalle 20.30, presso la chiesa di sant’Antonio in Lugano, i giovani vivranno una serata di silenzio, adorazione, ascolto e preghiera in preparazione al Natale. La veglia, pensata per i giovani over 17, sarà presieduta dal vescovo di Lugano, mons. Valerio Lazzeri.