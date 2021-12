Natale: Carpi, domenica al Museo diocesano di arte sacra lo spettacolo “Seguiamo la Stella”

Saranno i canti del Faith Gospel Choir a concludere la rassegna di eventi culturali e artistici pre-natalizi al Museo diocesano di arte sacra “Cardinale Rodolfo Pio” nella chiesa di Sant’Ignazio, a Carpi. L’appuntamento con lo spettacolo “Seguiamo la Stella” è per domenica 19 dicembre alle ore 17. Verrà presentato un itinerario artistico-musicale scandito da alcune parole chiave illuminate da canti e brevi spunti di riflessione per richiamare il senso del mistero del Natale. “Sarà un concerto in cui si altereranno canti e riflessioni in vista del Natale – spiega Nilo Pacenza, presidente del Faith Gospel Choir Aps -. Siamo contenti e onorati di poter cantare in una dimensione così bella e suggestiva qual è quella del Museo diocesano. Come associazione di promozione sociale portiamo avanti la cultura più profonda del Gospel americano. Non vogliamo essere solo intrattenimento ma esprimere un messaggio in quanto crediamo fortemente in quello che cantiamo: il Gospel è la nostra forma di preghiera, di spiritualità e questo si trasmette mediante i nostri brani”.

“Per il concerto del 19 dicembre – prosegue Rita Dondi, vicepresidente – abbiamo scelto brani natalizi ma non soltanto. Verranno inseriti in una traccia che segue le quattro domeniche di Avvento. Quattro, infatti, sono i temi che abbiamo scelto: ‘attesa’, ‘gioia’, ‘verbo/parola’, e ‘Betlemme’. Ad ogni tematica corrispondono una serie di canti preceduti dalla lettura di un brano del Vangelo. Al termine intoneremo canti tipicamente natalizi. Lo stesso titolo scelto, ‘Seguiamo la Stella’, è fortemente evocativo: indica il cammino che il cristiano compie innanzitutto dentro di sé per arrivare al Natale”. Il Faith Gospel Choir, seguito fin dalla sua fondazione nel 2005 dal maestro Nehemiah H. Brown, musicista e pastore americano, porta avanti la cultura più profonda del Gospel americano, che ha le sue origini nei canti di lavoro degli schiavi d’America, una delle pagine più sofferenti della storia dell’umanità. L’evento “Seguiamo la Stella” proposto dal Faith Gospel Choir rientra nel programma artistico-musicale dell’Avvento 2021 del proposto dal Museo diocesano, con il patrocinio del Comitato per la festa del patrono di Carpi e con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi.