Diocesi: Spoleto-Norcia, stamattina messa di Natale presieduta da mons. Boccardo con il Centro di solidarietà “Don Guerrino Rota”

Nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, alle 10 presso la parrocchia del Sacro Cuore di Spoleto, l’arcivescovo mons. Renato Boccardo presiederà la messa di Natale con il Centro di solidarietà “Don Guerrino Rota”. “Questa celebrazione – afferma il presidente del Centro mons. Eugenio Bartoli – è anche l’occasione di ricordare il fondatore don Guerrino Rota e tutti gli amici e benefattori tornati alla Casa del Padre. Verranno consegnati attestati ad un gruppo di giovani che hanno concluso il percorso terapeutico”. Il Centro, fondato da don Guerrino Rota nel 1975, lavora quotidianamente per rispondere al problema dell’emarginazione giovanile, con particolare riferimento al fenomeno della dipendenza da sostanze stupefacenti, impegnandosi a diffondere la cultura dell’accoglienza, a favorire il superamento dei pregiudizi e promuovendo il benessere della persona. Il programma terapeutico si articola in: accoglienza, osservazione e diagnosi, comunità, comunità di doppia diagnosi e reinserimento. Attualmente accoglie circa 120 ospiti nelle sei sedi operative. Gli operatori sono 45 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il Centro fornisce risposte concrete al fenomeno delle dipendenze non tanto sul piano medico-sanitario, ma umano, spirituale e valoriale. Il suo operato è riconosciuto e apprezzato a vari livelli. “Il Ceis – ha più volte detto nel corso degli anni l’arcivescovo Boccardo – riesce a far nascere dalle macerie umane un’esistenza migliore. Il servizio di questa opera è di beneficio per l’intera società”.