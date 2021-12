Diocesi: San Benedetto del Tronto, il 19 dicembre un tour culturale tra “chiese e tesori”

Domenica 19 dicembre, a partire dalle 15, si svolgerà l’iniziativa “Chiese e tesori di San Benedetto del Tronto”. Si tratta di un tour culturale, a cura della guida turistica abilitata Valentina Carradori, che comincerà davanti alla sede Acli, in via Mercantini 22 (angolo via Carducci). L’iniziativa è organizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps in collaborazione con Qualis Lab Analisi Cliniche e con l’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della diocesi di San Benedetto del Tronto, col sostegno della Fondazione Carisap. La manifestazione rientra nel più ampio progetto “Gli itinerari della fede”. La partecipazione all’evento, che permetterà di conoscere meglio alcune chiese della cittadina rivierasca e i tesori che esse contengono, è gratuita ma occorre prenotare entro il 17 dicembre. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio, in caso di pioggia o maltempo la manifestazione non si svolgerà. Saranno applicati il protocollo e le linee guida nazionali U.S. Acli per il contenimento del Covid-19.