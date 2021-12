Solidarietà: Scandicci, concerto di Natale per sostenere l’Operazione Mato Grosso

Il Teatro Aurora di Scandicci ospiterà domenica 19 dicembre (ore 17) un Concerto di Natale a favore delle missioni dell’Operazione Mato Grosso in America Latina. L’evento è organizzato dai volontari toscani dell’Operazione Mato Grosso e intende raccogliere fondi da destinare alle oltre 100 missioni del movimento fondato a Chacas, in Perù, nel 1967, dal sacerdote salesiano padre Ugo De Censi, scomparso 3 anni fa. Ad esibirsi sarà l’Orchestra Florentia – diretta dal M° Valentino Alfredo Zangàra – che eseguirà brani di Tchaikovsky, con la solista Amelia Sharp al violoncello, nonché musiche di Gabriele Santarelli, giovane contrabbassista e compositore di Bagno a Ripoli. L’ingresso al concerto è ad offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto ai progetti educativi, sociali, sanitari e di assistenza all’infanzia e agli anziani, portati avanti dalle centinaia di volontari italiani nelle poverissime e remote zone ai piedi della Cordigliera Bianca. Una realtà che anche il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, ha conosciuto in prima persona qualche anno fa e per questo mostra sempre una particolare sensibilità per le iniziative e i progetti dell’Omg. L’evento è patrocinato dal Comune di Scandicci, dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze, dal Consolato Generale del Perù a Firenze, dal Comando Regionale Toscano della Guardia di Finanza e sostenuto da numerosi enti ed aziende pubbliche e private.