Diocesi: Caritas Vicenza, domani il concerto “per un Natale solidale”

Dopo un anno di pausa forzata dovuta alla pandemia, torna l’appuntamento con il Concerto per un Natale solidale, evento benefico a favore di Caritas diocesana vicentina proposto dall’Associazione Culturale Mousikè con il patrocinio del Comune di Vicenza. L’appuntamento è per domani sera, alle 19.30 nel Tempio di San Lorenzo (Piazza San Lorenzo 4). I soli e il coro de “Il Teatro Armonico”, diretti e accompagnati all’organo da Margherita Dalla Vecchia e accompagnati alla marimba e alle percussioni da Davide Zaniolo, proporranno pastorali, carols e noels della tradizione. Il concerto – informano i promotori – sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, con obbligo di super green pass e con la possibilità di un’offerta responsabile finalizzata al contrasto dell’emergenza abitativa attraverso i servizi di Social Housing della Caritas diocesana vicentina. Grazie a quanti vorranno essere presenti a questo appuntamento culturale e di solidarietà”, afferma il direttore della Caritas diocesana vicentina, don Enrico Pajarin: “L’emergenza abitativa è uno dei vari risvolti sociali di questa pandemia, che noi tentiamo di contrastare attraverso i nostri servizi di accoglienza, in particolare quelli del social housing”. Il progetto Social Housing si rivolge a persone in temporanea difficoltà abitativa, legata a situazioni di precarietà economica e/o lavorativa, offrendo ospitalità presso una struttura residenziale (Casa Beato Claudio Granzotto a Vicenza, Casa San Giorgio a Quinto Vicentino, Casa Madre della Misericordia a Scaldaferro di Pozzoleone e 14 appartamenti di prima autonomia) per 6 mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi (massimo 1 anno). Le persone accolte hanno un basso reddito (lavoro o pensione) che ne garantisce il sostentamento, ma non permette loro di mantenersi un alloggio nel libero mercato; definiscono un progetto concreto di autonomia abitativa realizzabile nei 12 mesi di accoglienza, sostenute ed accompagnate dall’operatore mediante incontri periodici; collaborano alla cura degli ambienti e partecipano a momenti di confronto comunitario. Nel corso del 2021 il servizio ha incontrato 104 persone.