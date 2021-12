A Sua immagine: nella puntata di oggi dal Natale di Rita Forte al Vangelo con il card. Zuppi. Domani l’Italia dei presepi

A Sua immagine ritorna oggi, alle 16.05, su Rai Uno. La conduttrice Lorena Bianchetti incontra Rita Forte che ripercorre i suoi momenti felici durante le feste natalizie, di quando era bambina e già quel piccolo pianoforte giocattolo, arrivato in regalo, che – senza saperlo – era già il presagio del suo futuro professionale. Rita Forte, cantante con due partecipazioni al Festival di Sanremo, pianista in televisione al seguito del suo mentore Luciano Rispoli, mai avrebbe pensato di diventare personaggio televisivo. Conduce accanto a Fabrizio Frizzi “Cominciamo bene”, pubblica diversi dischi e non ultimo, si esibisce con successo in Tale e quale show. Perde il padre all’età di otto anni e la madre, con affetto e autorevolezza, la condurrà lungo la strada del mondo dello spettacolo, ma solo dopo essersi laureata. Alla puntata, inoltre, parteciperanno due sue care amiche: un’infermiera, intervistata da Paolo Balduzzi, che le è stata vicina nei momenti difficili della sua vita, e Emanuela Aureli che per l’occasione le fa una sorpresa collegandosi in diretta.

A seguire “Le ragioni della speranza”. Il cammino di avvicinamento al Natale continua a Bologna, nel quartiere Pilastro, dove il card. Matteo Zuppi, che da questo sabato commenta il Vangelo della domenica, visita una coppia, Giulia e Matteo, che vive nella Casa famiglia Pamoja, con quattro figli naturali, tre in affido e un adulto loro ospite.Giulia e Matteo già da ragazzi si erano recati come volontari in vari paesi dell’Africa ed erano pronti a trasferirsi in missione in Palestina appena sposati, ma Giulia si ritrovò incinta e non poterono più partire. Scoprirono in questo modo che il mondo poteva ora entrare a casa loro accogliendo gli ultimi e gli scartati della società.

La puntata in onda domani, dalle 10.30, sarà dedicata al presepe, alle sue origini e alla sua storia. Quali significati possiamo scoprire nelle ambientazioni, nei personaggi, nella pratica stessa di allestire un presepe? Ne parleranno in studio padre Giuseppe Buffon, decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum, Lia Giancristofaro, antropologa, in collegamento Stefania Raimondi, regista e autrice del film “I colori del Natale”. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa dei Santi Valentino e Ilario di Viterbo. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.