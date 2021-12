Rai Due: Sulla via di Damasco, “l’eroe mondiale della carità” si racconta

A Sulla Via di Damasco, domani, domenica 19 dicembre, alle 8.15, su Rai Due, la storia di Magnus MacFarlane-Barrow, “l’eroe mondiale della carità”. Un dialogo con la conduttrice Eva Crosetta con uno dei 100 uomini più influenti al mondo, capace, attraverso la sua organizzazione, Mary’s Meals, di sfamare oltre due milioni di bambini.

Quella di questo eroe scozzese della solidarietà, padre di sette figli, ex allevatore di salmoni, è una storia di gratuità, di ispirazione e di speranza che infonde tanta positività a questo tempo così incerto. Ripercorrerà, per le telecamere del programma di Vito Sidoti, come è nata questa imponente opera umanitaria: dall’esperienza giovanile di volontariato tra le macerie dei Balcani dove ritrova la fede, fino alle missioni “di famiglia“ in Africa, in Malawi, in India con i molti frutti di gioia. In puntata, anche l’incontro di Magnus con l’attore Gerard Butler, conquistato da questa “opera d’amore” fondata sul binomio cibo-scuola. “La mia preghiera per questo Natale – ha detto Magnus – è per ogni bambino, affinché possa essere riconosciuto e celebrato; ché ogni bambino possa celebrare questa festa meravigliosa, la festa in cui è nata la speranza”.