Papa Francesco: don Roberto Malgesini martire e “testimone della carità verso i più poveri”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Desidero ricordare in questo momento don Roberto Malgesini, sacerdote della diocesi di Como che ieri mattina è stato ucciso da una persona bisognosa che lui stesso aiutava. Una persona malata di testa”. Lo ha detto il Papa, prima del saluto ai fedeli di lingua italiana che come di consueto conclude l’udienza del mercoledì. “Mi unisco al dolore e alla preghiera dei suoi familiari e della comunità comasca – ha proseguito Francesco – e come ha detto il suo vescovo rendo lode a Dio per la testimonianza, cioè per il martirio di questo testimone della carità verso i più poveri”. “Preghiamo in silenzio per don Roberto Malgesini e per tutti i preti, suore e laici che lavorano con le persone bisognose e scartate della società”, l’invito del Papa.