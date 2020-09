Diocesi: Piacenza-Bobbio, il 26 settembre consacrazione episcopale di mons. Cevolotto e il 27 saluto di mons. Ambrosio

Nel fine settimana del 26 e 27 settembre, tra Veneto ed Emilia, sono in programma due celebrazioni inerenti il cambio della guida pastorale della diocesi di Piacenza-Bobbio. Sabato 26 alle 10 nel tempio di San Nicolò a Treviso, mons. Adriano Cevolotto, vescovo eletto di Piacenza-Bobbio, riceverà la consacrazione episcopale. A presiede la celebrazione sarà mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, che avrà come co-consacranti mons. Gianni Ambrosio, attuale amministratore apostolico della diocesi piacentina, e mons. Erio Castelluci, arcivescovo di Modena-Nonantola. La celebrazione che potrà contare sulla partecipazione in presenza di un centinaio di piacentini sarà trasmessa in diretta da Telepace.

Il giorno successivo, domenica 27 settembre, alle 16.30 nella cattedrale di Piacenza è invece in programma il saluto a mons. Ambrosio che ha guidato la diocesi emiliana dal febbraio 2008 allo scorso luglio. Mons. Ambrosio userà nella celebrazione il pastorale che la diocesi gli ha regalato all’inizio del suo ministero episcopale e indosserà la croce pastorale – realizzata sulla forma dell’antico crocifisso della basilica di San Savino – donatagli dalla diocesi in occasione del decimo anniversario dell’arrivo a Piacenza. Dopo la comunione un fedele rivolgerà un saluto al vescovo a nome di tutta la diocesi. Quindi sarà la volta della sindaca di Piacenza e presidente della Provincia, Patrizia Barbieri.

Il dono della diocesi a mons. Ambrosio è un quadro con una riproduzione in argento della cattedrale e del vicino palazzo vescovile.

In via eccezionale nella cattedrale potranno prendere posto 500 persone a cui si aggiungo 150 posti a sedere nei chiostri dove sarà presente un maxischermo. La messa sarà visibile sul sito www.diocesipiancenzabobbio.org.