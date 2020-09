Diocesi: Lamezia Terme, mons. Schillaci ha acceso la lampada votiva in onore della Madonna al santuario di Dipodi

“Benedetta e accesa nella serata di ieri dal vescovo di Lamezia Terme, mons. Giuseppe Schillaci la nuova lampada in argento posta davanti alla statua della Madonna di Dipodi nel santuario diocesano di Feroleto Antico”. È quanto riporta una nota della diocesi castrense. Realizzata dagli argentieri Gelardi di Palermo, “la collocazione della nuova lampada si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il millenario del santuario mariano, che hanno visto il mese scorso la chiusura della Porta Santa dell’anno giubilare”. “Maria è la nostra madre, che ci accompagna in ogni momento della nostra vita, come ha accompagnato il suo figlio fino alla fine”, ha detto mons. Schillaci nel corso della celebrazione eucaristica, nella memoria della Madonna Addolorata, invitando a guardare a Maria “come una donna concreta, la vera discepola che ascolta la Parola e la mette in pratica. È questo ciò che ogni discepolo di Gesù è chiamata a fare: non è teoria o astrazione, ma è credere e mettere in pratica la Parola, come ha fatto Maria, associata al mistero del Figlio”.