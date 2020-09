Giornali Fisc: L’Eco del Chisone, la solidarietà alla redazione dopo le offese di un assessore di Pinerolo

Solidarietà da più parti è stata espressa alla redazione de L’Eco del Chisone dopo che sul settimanale di Pinerolo è apparso il resoconto della vicenda di cui è stato vittima un giornalista. L’assessore alla cultura di Pinerolo, Martino Laurenti, a fronte di una semplice richiesta di dati, senza essere stato provocato ha risposto in maniera ingiuriosa nei confronti dei giornalisti dell’Eco. Il tutto registrato in un messaggio Whatsapp. “Abbiamo deciso di dare risalto alla vicenda perché riteniamo intollerabile che una figura istituzionale che dovrebbe rappresentare la cultura di una città si esprima in questo modo, a chiunque si rivolga”, sostiene la redazione del settimanale nelle pagine online.

In un editoriale pubblicato in prima pagina sul numero odierno, L’Eco rileva che “la violenza verbale è uno dei mali dei nostri tempi”. “Avremmo potuto (anche dal punto di vista legale) pubblicare on line l’audio incriminato e gli screenshot dei tanti insulti ricevuti oltre a quello già citato, ma non lo facciamo perché non vogliamo essere noi stessi ad alimentare il clima d’odio sui social”.