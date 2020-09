Eurostat: automobile mezzo di trasporto più usato in Europa per spostarsi su strada

L’automobile è il mezzo di trasporto più usato in Europa per spostarsi su strada. Nel 2018, i viaggi in auto hanno rappresentato l’82,9% dei chilometri percorsi per passeggero nell’Unione europea, rispetto al 9,3% di pullman, autobus e filobus e al 7,9% dei treni. La percentuale più alta di utilizzo dell’auto si registra in Lituania (90,4%). Il Paese in cui si usa di più il treno è l’Austria (12,9%) mentre l’autobus è il mezzo più usato in Ungheria (20,8%). Secondo Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Ue che oggi ha pubblicato queste percentuali, i dati potrebbero variare quest’anno, in conseguenza del lockdown e per le restrizioni ai viaggi introdotte dagli Stati membri dell’Ue, nonché per i “cambiamenti nelle preferenze personali a seguito dell’epidemia di Covid 19”. Poiché siamo – a partire da oggi e fino al 22 settembre prossimo – nel contesto della settimana europea della mobilità, Eurostat annuncia anche che sta per uscire l’edizione 2020 del rapporto “People on the move”, persone in movimento, studio statistico interattivo che fotografa come si spostano gli europei per lavorare, studiare, andare in vacanza.