Diocesi: Cesena, morto ieri don Giovanni Damoc, parroco ad Alfero-Riofreddo. Venerdì i funerali

In seguito a malattia, all’ospedale di Ravenna è morto nella giornata di ieri don Giovanni Damoc, attuale parroco ad Alfero-Riofreddo (Verghereto) e amministratore parrocchiale di Capanne. Dallo scorso anno era stato nominato anche amministratore parrocchiale di Corneto-Pereto. Nato nel 1965 in Romania, don Giovanni era stato ordinato sacerdote il 29 giugno del 2000. Per diversi anni è stato parroco a Longiano, dal 2011 al 2016.

Da domani, giovedì 17 settembre, la camera ardente sarà aperta all’ospedale “Angioloni” di San Piero in Bagno. Il funerale sarà celebrato da mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarisna, venerdì 18 settembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Alfero. Il feretro sarà poi accompagnato in Romania, Paese natale di don Giovanni.