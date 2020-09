Diocesi: Carpi, celebrazioni e iniziative culturali per il primo anniversario della riapertura del duomo di Mirandola dopo il sisma

Da giovedì 17 a mercoledì 30 settembre, la parrocchia di Santa Maria Maggiore ricorderà il primo anniversario della riapertura del duomo di Mirandola, restaurato a seguito del sisma del 2012. Grazie alla collaborazione con la diocesi di Carpi e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e di altri benefattori, il comitato, che già curò gli eventi di un anno fa, ha organizzato un programma religioso e culturale per celebrare la rinascita della seconda chiesa per importanza nel territorio diocesano, dopo la cattedrale di Carpi.

Domenica 20 settembre, alle 10.30, il vicario generale della diocesi, mons. Ermenegildo Manicardi, presiederà la messa, momento di ringraziamento a Dio e a quanti si sono adoperati per il restauro della chiesa, uscita semidistrutta dagli eventi sismici del 2012. Mercoledì 23 settembre, alle 21, l’artista sorrentino Marcello Aversa dialogherà con il teologo Marco Dal Corso, docente all’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, sui temi richiamati dall’opera “L’albero della Vita – Vita sempre vincit” dello stesso Aversa, esposta stabilmente in duomo. Mercoledì 30 settembre, sempre alle 21, l’evento da cui ha mosso i passi l’intero programma, ovvero la presentazione del libro sull’inaugurazione del duomo il 21 settembre 2019 (edito con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Mirandola) e del calendario 2021 con immagini della chiesa.

Si aggiungeranno due aperture serali straordinarie, domenica 20 e domenica 27 settembre, con visite guidate alle 20.30 e 21.45, a cura dell’Ufficio Beni culturali e dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Carpi.

Infine, sabato 26 settembre, alle 21, farà tappa nel duomo la rassegna “Itinerari Organistici-XXV Ciclo-Anno 2020”, promossa dall’associazione Domenico Traeri, con il concerto per organo e orchestra de I Solisti di San Valentino.