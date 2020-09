Diocesi: Acireale, domani mons. Raspanti consacra sacerdote Sebastiano Guarrera

La Chiesa che di Acireale, “grata al Signore per il dono delle vocazioni, annuncia con gioia l’ordinazione presbiterale del diacono don Sebastiano Guarrera per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo mons. Antonino Raspanti”. La celebrazione si terrà domani, giovedì 17 settembre, alle 19, nella cattedrale Maria Ss. Annunziata di Acireale. “Vivendo appieno il contesto storico attuale – si legge in una nota diffusa oggi – che da mesi ci vede impegnati a contenere il contagio da Coronavirus, in ottemperanza alle norme vigenti, la partecipazione alla concelebrazione sarà contingentata”.

La veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione presbiterale di don Sebastiano Guarrera si svolgerà oggi, mercoledì 16 settembre, alle 19, nella parrocchia Maria Ss. Immacolata in Dagala del Re. Il novello presbitero presiederà per la prima volta la santa messa domenica 20 settembre, alle 19, nella parrocchia Maria Ss. Immacolata in Dagala del Re. Don Guarrera svolgerà il suo ministero come vicario parrocchiale nella comunità Gesù Lavoratore in Giarre.