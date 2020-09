Comunità Abramo: Vicenza, incontro con il card. Sandri un anno dopo l’udienza con Papa Francesco

Si svolgerà, domenica 20 settembre, a Monte Berico, la “Giornata del ringraziamento” per la Comunità Abramo, a distanza di un anno dall’incontro con Papa Francesco, in occasione del 30° anniversario di fondazione. Interverrà il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, gran cancelliere del Pontificio Istituto Orientale e vicedecano del Collegio cardinalizio, sul tema “La missione della Chiesa cattolica in Europa oggi”. L’incontro si terrà nel rispetto delle misure anticontagio del Covid-19. Per questo motivo, si potrà accedere all’Auditorium dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Santa Maria di Monte Berico” esclusivamente previa iscrizione, dalle 15. I saluti iniziali saranno del vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol, cui seguirà l’intervento del cardinale, che, alle 18, celebrerà la messa nel santuario della Madonna di Monte Berico. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa.