Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, nel fine settimana in piazza migliaia di libri da donare in cambio di una moneta

Sabato 19 e domenica 20 settembre piazza Prampolini, a Reggio Emilia, si riempirà di libri grazie all’iniziativa “Una moneta per la cultura”. Decine di migliaia di libri saranno donati in cambio di una moneta, dalle 8 alle 20. L’iniziativa, organizzata dalla diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, fa parte di un progetto, auspicato dal vescovo Massimo Camisasca, per animare l’offerta culturale della città.

La biblioteca del Seminario e la biblioteca dei Frati Cappuccini sono state unificate in una nuova grande Biblioteca specializzata in Teologia e Filosofia. Si chiamerà “Biblioteca Teologica Città di Reggio”. Grazie alla generosità di tanti lettori, che hanno donato i loro libri e ai testi doppi e tripli delle due biblioteche, in piazza saranno portati oltre 100mila libri. Sarà sufficiente una moneta per regalarsi un bel libro. I fondi raccolti saranno destinati alla nuova Biblioteca Teologica Città di Reggio e alla Biblioteca Capitolare.

Nelle scorse settimane, il vescovo ha invitato i fedeli a donare i propri libri e la risposta è andata oltre le aspettative. Hanno risposto al suo invito anche molte case editrici quali Mondadori, Edizioni San Paolo, Messaggero di Sant’Antonio, Lindau e Cantagalli. Proprio in questi giorni sono arrivati i primi carichi di libri. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 100 volontari che garantiranno il rispetto delle norme di sicurezza anticontagio del Covid-19. “Leggere un libro è una bellissima esperienza che dovremmo riscoprire. Desidero perciò invitarti a scegliere i libri che ti faranno compagnia fra tutti quelli esposti in piazza”, è l’invito di mons. Camisasca.