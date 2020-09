Diocesi: Bolzano, “recarsi alle urne significa contribuire al bene comune”

Alla vigilia delle elezioni comunali, la Commissione diocesana per il lavoro e la giustizia sociale della diocesi di Bolzano-Bressanone sottolinea che “esercitare il diritto di voto contribuisce a decidere quale valore potranno assumere in ogni realtà locale il bene comune e la giustizia ecosociale”. In una nota diffusa oggi, la Commissione diocesana “esprime apprezzamento per tutte le persone che decidono di candidarsi alle elezioni comunali. Purtroppo in molti Comuni altoatesini, soprattutto nei più piccoli, uomini e donne che si candidano sono ancora troppo pochi e in oltre un terzo dei Comuni solo una persona si presenta per la carica di sindaco”. Dalla diocesi giunge anche l’invito a “recarsi alle urne e contribuire alla scelta con il proprio voto consapevole, senza farsi attirare troppo dalla pubblicità elettorale bensì riflettendo attentamente a chi affidare la delega di gestire i destini del proprio Comune nel prossimo quinquennio”. La gran parte dell‘elettorato, ricorda la Commissione diocesana, soprattutto nei piccoli Comuni conosce di persona i candidati e “può valutare bene chi è in grado di impegnarsi in modo equilibrato e corretto a favore della comunità, chi non solo parla di giustizia e solidarietà, ma le pratica nel quotidiano e agisce di conseguenza. Lo stesso vale per chi ha un atteggiamento democratico ed è sensibile sul piano ecosociale e dei progetti sostenibili”. Nel suo appello la Commissione diocesana rileva infine che “si dimostrano maturi gli elettori e le elettrici che guardano alla gestione del proprio Comune anche dopo il voto, che si fanno sentire e vogliono contribuire al bene pubblico anche esercitando la responsabilità personale in ambito ecosociale”.