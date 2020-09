Economia: Visco (Bankitalia), “programma Next Generation Eu occasione da non perdere con interventi mirati da attuare in tempi rapidi e senza sprechi”

“È importante che interventi volti a promuovere il ritorno a un sentiero di crescita sostenuta, equilibrata e duratura accompagnino al più presto le misure adottate nell’emergenza per contenere le conseguenze della crisi determinata dalla pandemia”. Lo ha affermato questa mattina il governatore della Banca d’Italia, Vincenzo Visco, nel suo intervento al comitato esecutivo dell’Associazione bancaria italiana (Abi).

“Il programma Next Generation Eu – ha spiegato – rappresenta da questo punto di vista una occasione importante, da non perdere”. Secondo Visco, “i benefici che l’Italia potrà trarne dipenderanno dalla capacità di proporre interventi mirati e coerenti con gli obiettivi e i requisiti del programma e di attuarli in tempi rapidi e senza sprechi”. “Si potranno così anche porre le condizioni per conseguire un progressivo e continuo riequilibrio dei conti pubblici, evitando che il maggiore indebitamento finisca per aggravare i problemi del Paese, anziché alleviarli”, ha proseguito il governatore. “Le banche, dal canto loro, devono proseguire con rinnovato vigore nell’azione di rafforzamento istituzionale, organizzativo e patrimoniale”, ha ammonito, evidenziando che “si tratta di un presupposto fondamentale per affrontare con successo le sfide poste dai cambiamenti intervenuti nei mercati, nella tecnologia e nella regolamentazione, per rispondere ai ritardi accumulati negli anni passati, aggravati oggi dal contraccolpo della crisi scatenata dalla pandemia”.