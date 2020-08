Solidarietà: Fondazione Arché, lo skipper Cuciuc sosterrà il progetto “Casa Marzia”

In occasione della regata in solitario “Les sables – Les açores – Les sables”, che si terrà a partire dal 4 agosto, lo skipper e navigatore romano Federico Cuciuc sosterrà Fondazione Arché per il progetto “Casa Marzia”. La partecipazione alla lunga regata in solitario con partenza e arrivo in Les Sables D’Olonne sarà occasione per il campione italiano Classemini di dare visibilità e sostegno al nuovo progetto di solidarietà. “Casa Marzia è un progetto di accoglienza in comunità: mamme e bambini che necessitano di un periodo di accompagnamento per muovere i primi passi verso l’autonomia, di un aiuto per riprogettare un futuro migliore”, spiega Paolo Dell’Oca, portavoce di Arché.