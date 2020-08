Società: fratel Biagio Conte percorre a piedi l’Inghilterra, un “decalogo” per il bene comune

Fratel Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo, ha iniziato da una settimana il suo cammino per le terre d’Europa. Sta percorrendo a piedi l’Inghilterra in direzione nord, verso la Scozia. Sono tanti gli inglesi, migranti di ogni Paese, anche italiani, che fratel Biagio ha finora incontrato, accompagnato da fratel Davide. Un cammino di pace e di speranza per mettere semi per un mondo migliore.“Porta con sé dei cartelli che ha scritto prima di partire – spiegano i volontari della Missione – e che grazie all’aiuto della comunità sono stati tradotti in inglese. Ha scritto quello che ha sentito nel profondo del suo cuore nel periodo del lungo digiuno e preghiera durato 40 giorni”. Ecco il “decalogo” di fratel Biagio, contenuto nei cartelli che presenta a chi incontra nel cammino: “Rispondiamo al male con il bene; siamo tutti fratelli e sorelle, siamo tutti stranieri in terra straniera; ognuno deve fare la sua parte per costruire insieme un mondo migliore; no alle dipendenze negative alcol, droga, sigarette, il gioco delle scommesse, la moda che offende il corpo; solidarietà e rispetto ad ogni emigrato e immigrato; governanti della terra impegnatevi ad amare la giustizia; tutti quelli che fanno parte di organizzazioni malavitose mafiose, massoniche, terroristiche ravvedetevi e convertitevi al buon Dio, cioè al bene; convertiamoci al bene, cioè al buon Dio e al nostro simile”.