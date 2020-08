Diocesi: L’Aquila, domani il card. Petrocchi visiterà le zone colpite dagli incendi che hanno interessato le località di Arischia e Cansatessa-Pettino

L’arcivescovo dell’Aquila, il card. Giuseppe Petrocchi, sarà in visita domani nelle zone colpite dai terribili incendi che hanno interessato le località di Arischia e Cansatessa-Pettino nel Comune dell’Aquila. La mattina durante la celebrazione della messa nel santuario di San Giovanni Paolo II alla Ienca pregherà in particolare per l’emergenza in corso e per tutto il personale impegnato per spegnere gli incendi. Nel pomeriggio, alle 15.30, accompagnato dai Vigili del Fuoco si recherà nella pineta di Arischia. Successivamente alle 17, la visita alla comunità di San Benedetto in Arischia dove si è sviluppato il primo grande incendio ancora in corso e pregherà con il parroco e i fedeli della comunità dell’Alta Valle dell’Aterno. Alle 18.30 si recherà poi nella parrocchia di San Giovanni da Capestrano in Cansatessa per un momento di preghiera e riflessione con la comunità parrocchiale.