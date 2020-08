Diocesi: Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, sospesa la tradizionale processione per la “Festa della Vara”

La tradizionale processione per la “Festa della Vara” di Messina, che prevede la traslazione del ceppo da piazza Castronovo a piazza Duomo, a causa delle misure restrittive imposte dal perdurare dell’emergenza Covid-19 è sospesa. Ad annunciarlo, in un comunicato congiunto, sono il prefetto, il questore, il sindaco e l’arcivescovo di Messina, precisando che la festa dell’assunta sarà caratterizzata esclusivamente da iniziative di carattere religioso, che uniranno fedeli e devoti nella basilica di Messina per le celebrazioni liturgiche. Durante la giornata del 15 agosto, in cattedrale, verranno celebrate – nel rispetto della normativa vigente – le messe alle 8.30, 10.30, 12.15 e 19. Il solenne pontificale, che vedrà la partecipazione delle autorità cittadine civili e militari, sarà presieduto dall’arcivescovo, mons. Giovanni Accolla, alle 19.

Alla fine del solenne pontificale il sindaco della città di Messina rivolgerà una preghiera di affidamento alla Beata Vergine Maria e, a seguire, dieci tiratori in tenuta di tiro offriranno una parte della gomena utilizzata tradizionalmente per il trasporto della macchina votiva. Alle 21, infine, i fedeli sono invitati a partecipare alla recita del Rosario. Al fine di richiamare il significato della festività dell’Assunta sarà esposta in cattedrale la parte sommitale della Vara, ovvero il simulacro del Cristo che sorregge la Madonna Assunta.