Diocesi: mons. Tasca (Genova), visita ai seminaristi liguri in convivenza a Cesana Torinese

(Foto: Il Cittadino)

Il neo arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, ha visitato i seminaristi genovesi e liguri che stanno trascorrendo due settimane di convivenza e formazione nella casa di Cesana Torinese. “Dopo la chiusura del seminario dovuta alla pandemia, abbiamo scelto di vivere insieme due settimane – ovviamente con tutte le precauzioni del caso – per riprendere i contatti in vista del prossimo anno pastorale”, ha spiegato don Stefano Moretti, direttore spirituale del seminario e direttore del centro diocesano vocazioni. “Con grande gioia di tutti è venuto a trovarci il nostro arcivescovo. Mons. Tasca è stato con noi un paio di giorni ed ha trascorso le giornate insieme a noi, esattamente come le avevamo previste. È anche venuto in gita. Non ha voluto cambiare nulla di quanto era già stato programmato”, ha aggiunto. Il neo arcivescovo ha incontrato i seminaristi e ha condiviso con loro alcune riflessioni. Tra questi, don Moretti ne ha ricordati due. “Per prima cosa, alla domanda dei giovani su cosa si porta nel cuore dell’insegnamento di San Francesco, l’arcivescovo ha risposto con le parole di Tommaso da Celano – ‘Era molto occupato con Gesù’ – e questo, ha ricordato lui stesso, è un pensiero che lo ha sempre fatto riflettere molto e che ha cercato sempre di condividere con le altre persone”. “Secondariamente – ha spiegato ancora il direttore spirituale del seminario – il nostro nuovo arcivescovo ha nel cuore un desiderio: che i sacerdoti che ne hanno piacere possano fare una vita fraterna, trovando momenti di preghiera comune e di condivisione del lavoro pastorale”.