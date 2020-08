Diocesi: Mlac San Benedetto del Tronto, al via la lettura a tappe in città dell’enciclica Laudato si’

Si terrà oggi, sabato 1° agosto, alle 19, il primo dei tre incontri dell’iniziativa del Movimento lavoratori di Azione Cattolica, con l’Azione Cattolica diocesana di San Benedetto del Tronto, su “la Laudato si’ in città”: un percorso a tappe di lettura della lettera enciclica di Papa Francesco, nel quinto anniversario della sua pubblicazione. Lo sfondo della prima tappa sarà la pinetina dell’incrocio tra via Mare e via Scarlatti a Porto d’Ascoli, vicina alla zona di Area Mare. La lettura dell’enciclica sarà curata da Daniele Vittori, attore, assieme al gruppo del Mlac. Nel rispetto delle norme Covid l’evento potrà essere seguito in diretta streaming Facebook alla pagina Mlac San Benedetto del Tronto e Instagram. L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e di riflessione proposto dal Movimento lavoratori sui temi della Laudato si’ sulla cura della casa comune per la vita della città. “L’attenzione è rivolta all’Ecologia integrale, proposta da Papa Francesco, che come associazione riteniamo necessario possa essere la via anche per le scelte che riguardano la nostra città”, si legge in una nota in cui il Mlac e l’Ac si “augurano che l’ascolto delle parole della Laudato si’ sia un segno di responsabilità verso la nostra città”. Un invito a “riflettere insieme sugli impatti delle scelte urbanistiche da fare, considerare gli aspetti non solo economici, ma ambientali, di salute, culturali, sociali che influiscono sulla qualità della vita di tutti”. Un invito a “ricordare con il Papa che tutto è connesso e dobbiamo averne cura”.