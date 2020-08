Estate 2020: Coldiretti/Ixè, “21,1 milioni di italiani in vacanza ad agosto, -11% rispetto all’anno scorso”

Sono 21,1 milioni gli italiani in viaggio per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto, con un calo dell’11% rispetto allo scorso anno a causa dell’emergenza coronavirus. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del primo weekend da bollino rosso del mese sulle strade dalla quale emerge che a pesare sono nell’ordine le difficoltà economiche, la paura del contagio ed i timori per il futuro.

“Con l’emergenza sanitaria quest’anno – sottolinea Coldiretti – si rafforza l’abitudine tutta nazionale a concentrare le partenze nel mese di agosto che è di gran lunga il più gettonato dell’estate ma anche quello che fa segnare il calo minore delle presenze nazionali dopo il crollo del 54% a giugno e del 23% a luglio”. “Il timore del virus e la volontà di attendere un miglioramento della situazione ha portato, infatti, molti turisti a rimandare il più possibile la partenza”, prosegue l’associazione, sottolineando come “l’Italia quest’anno è di gran lunga la destinazione preferita, scelta come meta dal 93% rispetto all’86% dello scorso anno”. “Un incremento significativo per compensare la pesante perdita delle presenze straniere che sono praticamente azzerate da fuori dell’Europa ma molto rari – precisa Coldiretti – sono anche i turisti comunitari frenati dalla ripresa dei contagi nel proprio Paese, dalla Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna alla Spagna”.

“La novità di quest’estate sta anche nel fatto che – osserva l’associazione – 1 italiano su 4 (25%) ha scelto una destinazione vicino casa, all’interno della propria Regione di residenza”. “Se la spiaggia – spiega Coldiretti – resta la meta preferita, tiene il turismo in montagna e quello di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città”. “La maggioranza degli italiani in viaggio – conclude la nota – ha scelto di riaprire le seconde case di proprietà, o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono nell’ordine anche campeggi con i camper molto gettonati mentre sono in sofferenza gli alberghi”.