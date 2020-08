Diocesi: Trapani, al via i festeggiamenti patronali per sant’Alberto e la Madonna. Mons. Fragnelli, “ci sosterranno in questa estate così diversa”

Prende il via oggi, sabato 1° agosto, a Trapani, la tradizionale “quindicina” che si concluderà domenica 16 con la solennità della Madonna di Trapani, patrona della diocesi.

Il programma dei festeggiamenti – spiega una nota – si adegua alla nuova situazione dettata dalle norme anti Covid-19 e dunque quest’anno non prevede le tradizionali processioni in onore di sant’Alberto degli Abbati e della Madonna di Trapani né i giochi di fuoco ma conferma i valori e lo spirito da cui queste feste sono nate con in più alcuni momenti – conferenze, concerti, veglie – per rinnovare la devozione ai santi patroni della città di Trapani e dell’intera chiesa trapanese.

Le Sante messe pontificali presiedute dal vescovo Pietro Maria Fragnelli per la festa di Sant’Alberto (7 agosto, ore 18.30) e per la solennità della Madonna di Trapani (16 agosto, ore 9.30) saranno trasmesse in diretta televisiva per raggiungere il maggior numero di fedeli possibile. L’accesso al santuario e alla cattedrale, infatti, sarà contingentato.

“La Madonna e i Santi Patroni – ha scritto mons. Fragnelli – ci sosterranno in questa estate così diversa e ci aiuteranno ad essere creativi nella devozione, nella ricerca di lavoro e nell’aiuto reciproco. Gesù Cristo, corallo rosso che non si esaurisce, è la perla preziosa che i nostri padri hanno scoperto e scelto. Con Lui supereremo tutte le difficoltà e ci sforzeremo di costruire un nuovo modello di sviluppo e di convivenza sociale”. “Siamo chiamati a discernere e scegliere la perla preziosa: Dio, Gesù Cristo, la Chiesa e l’umanità da servire con i talenti e le vocazioni che ci dà”, sottolinea il vescovo.