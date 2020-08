Papa Francesco: don Fabio Salerno nuovo segretario personale

“Papa Francesco ha chiamato come suo segretario personale don Fabio Salerno, attualmente impiegato presso la sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato”. A comunicarlo ai giornalisti è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Nel contesto di un normale avvicendamento di persone, disposto da Papa Francesco per i collaboratori della Curia Romana – spiega il portavoce vaticano – mons. Yoannis Lahzi Gaid, segretario personale del Santo Padre dall’aprile 2014, conclude il suo servizio. Mons. Gaid continuerà l’attuale incarico di membro dell’Alto Comitato per la Fratellanza umana”.