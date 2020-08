“A Sua Immagine”: 1° e 2 agosto. La basilica di Santa Cecilia a Roma, speciale domenicale sugli evangelisti Marco e Matteo e il commento del card. Zuppi

Alla scoperta della basilica di Santa Cecilia a Roma insieme al compositore Marco Frisina; ancora il commento del Vangelo della domenica con il card. Matteo Maria Zuppi e uno speciale talk dedicato agli evangelisti Marco e Matteo. Sono i protagonisti e i temi del programma “A Sua Immagine”, in onda sabato 1° e domenica 2 agosto su Rai Uno. A firmare la storica trasmissione Rai, realizzata in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, sono Laura Misiti e Gianni Epifani, mentre alla conduzione c’è Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. Sabato 1° agosto alle 16.45 su Rai Uno “A Sua Immagine” propone un nuovo appuntamento del ciclo estivo dedicato alla città di Roma, ai suoi luoghi dove il bello e l’arte incontrano il sacro. Protagonista della puntata è la basilica di Santa Cecilia nel rione Trastevere e a illustrare le sue peculiarità insieme alla conduttrice Lorena Bianchetti troviamo mons. Marco Frisina, noto compositore di musica sacra nonché rettore della basilica, che ricorderà per l’occasione la figura della santa e il suo ruolo come patrona della musica.

Alle 16.15 “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo della domenica: questa settimana il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita della Chiesa di Bologna ricorda la figura di santa Clelia Barbieri, di cui nel 2020 ricorrono i 150 anni dalla morte, così come la congregazione della Minime dell’Addolorata.

“Gli evangelisti Marco e Matteo” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” in onda domenica 2 agosto in diretta alle 10.30 su Rai Uno. Nello studio del programma a Roma ne parleranno con la conduttrice Lorena Bianchetti il teologo Marco Tibaldi, direttore dell’Istituto di scienze religiose di Bologna, l’economista Luigino Bruni e lo scrittore Daniele Mencarelli.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla santa messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica domenicale viene trasmessa dalla Chiesa Beata Vergine Maria di Ronzano in Castel Castagna (Te), per la regia di Simone Chiappetta e il commento di Simona De Santis. Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento alle 12 dell’Angelus di papa Francesco da piazza San Pietro.