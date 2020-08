Azione Cattolica: giovedì un incontro online con partecipanti da tutto il mondo. Verrà presentato il documento “Giovani alla luce della Christus vivit”

“Voi siete l’adesso di Dio”: una citazione dal numero 178 della “Christus vivit” di Papa Francesco farà da filo conduttore per una serata di preghiera, incontro e musica, in programma giovedì 6 agosto dalle 20.30. La promuovono il Forum internazionale di Azione Cattolica e il Settore giovani dell’Azione Cattolica italiana ed è indirizzata ai giovani di tutto il mondo, che potranno partecipare online registrandosi sul sito web del Fiac. Sono previsti collegamenti con otto Paesi, dalla Terra Santa alle Filippine, da Malta al Burundi, dalla Romania all’Argentina, fino a Senegal e Spagna. Durante la serata verrà presentato il sussidio “Giovani alla luce di Christus vivit”, che raccoglie materiali formativi che partono dalla Parola e dal Magistero per elaborare proposte formative per la vita personale e di gruppo. “Invitiamo tutti i giovani cristiani, uomini e donne del mondo, ad addentrarsi in questo strumento affinché possiate gustare Christus Vivit come uno strumento efficace ed una bussola evangelizzatrice per trasformare i nostri cuori e quelli degli altri giovani secondo la Buona Notizia di Gesù di Nazareth”, spiegano dal segretariato del Fiac. Un’attenzione particolare all’interno del testo viene data alla dimensione missionaria nella vita dei giovani. “Vogliamo approfondire tutte le possibilità di riflessione che ci offre il documento del Papa e camminare concretamente insieme nelle nostre comunità, nelle nostre città, nelle nostre periferie, sulle strade del mondo”, concludono.