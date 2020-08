Ecologia integrale: Comunità Papa Giovanni XXIII, disponibile on line “The Green Diary” per i giovani

Un vero e proprio diario, fatto di spunti di riflessione per meglio osservare, valutare ed agire. Ma anche un documento aperto che può essere arricchito dai contributi di ognuno, proprio come si scrive su un diario. È “The Green Diary”, un sito web promosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII e rivolto ai giovani e non solo che vogliono raccogliere l’invito di Papa Francesco per un’ecologia integrale.

Ricordando le parole di Papa Francesco – “Il grido della terra e dei poveri non può più aspettare” – nell’enciclica Laudato si’, il presidente della Comunità fondata da don Oreste Benzi, Giovanni Paolo Ramonda, afferma che “con questo ‘Diario’ anche la Comunità Papa Giovanni XXIII intende fornire il suo contributo alla Chiesa, ed in particolare ai giovani, in cammino verso una nuova ecologia integrale”.

Dieci parole chiave offerte, ognuna delle quali è dettagliata in momenti di preghiera, spunti di lettura dalla Laudato si’, racconti di testimoni di oggi e di ieri della Comunità Papa Giovanni XXIII e semplici ed efficaci inviti all’azione ecologica.

“Quest’anno non abbiamo potuto realizzare i campi di condivisione per i giovani”, osserva Ramonda, sottolineando che “erano occasioni di vita comune con i poveri nelle periferie del mondo in cui siamo presenti”. “Così – prosegue – è nato questo strumento on line”, concepito come “una cassetta degli attrezzi per crescere nella consapevolezza ecologica, una mappa per i giovani, troppo spesso dimenticati, diventando preda del primo occupante”, conclude Ramonda.