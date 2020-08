Papa Francesco: nuovi consultori della Congregazione per le Cause dei Santi

Nuove nomine per la Congregazione delle Cause dei Santi. Il Papa infatti – rende noto oggi la Sala stampa della Santa Sede – ha annoverato tra i consultori dell’organismo pontificio suor Nicoletta Vittoria Spezzati, già sotto segretario nella Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica; Bernard Dompnier, membro del Pontificio Comitato di Scienze storiche; Pierantonio Piatti, officiale dello stesso Pontificio Comitato di Scienze storiche; Matteo Nacci, docente di Storia del diritto presso la Pontificia Università Lateranense; Giselda Adornato, collaboratrice dell’Archivio storico diocesano di Milano e dell’Istituto internazionale Paolo VI; Simona Negruzzo, docente di Storia moderna all’Università di Bologna.