Unione europea: Bruxelles, vertice su bilancio e Recovery Fund. Leader Ue, “non c’è tempo da perdere”

Ursula von der Leyen, David Sassoli (photo SIR/European Commission)

(Bruxelles) “Non c’è tempo da perdere”. È il refrain che dichiarano all’unisono la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e Angela Merkel, cancelliera tedesca e presidente di turno del Consiglio Ue, al termine della loro discussione odierna, svoltasi in remoto. In agenda figuravano i prossimi passi per l’adozione del Next Generation Eu (piano di rilancio dell’economia europea segnata dalla pandemia) e del prossimo Quadro finanziario pluriennale. “Lo scopo della discussione – specifica una nota – era preparare i negoziati interistituzionali che si prospettano e consentire una rapida adozione del pacchetto, basandosi sull’accordo raggiunto la scorsa settimana dal Consiglio europeo e sulla risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 23 luglio”.

I partecipanti ribadiscono ora che “raggiungere rapidamente un buon accordo è la nostra massima priorità” e concordano sul fatto che “non c’è tempo da perdere”. L’intento condiviso è garantire che il Recovery Plan sia operativo entro il 1° gennaio 2021. Nei prossimi mesi interverranno alcune importanti decisioni istituzionali che Parlamento e Consiglio dovranno adottare in tempi rapidi. Per garantire “un forte coordinamento e facilitare rapidi progressi, il presidente von der Leyen ha proposto di organizzare una riunione su base regolare da metà settembre in poi”, anche utilizzando la modalità on line.