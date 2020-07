Diocesi: Vercelli si prepara a festeggiare sant’Eusebio. Sabato messa solenne con l’arcivescovo Arnolfo

Prende il via oggi, mercoledì 29 luglio, il triduo in preparazione alla festa di sant’Eusebio, patrono dell’arcidiocesi di Vercelli. Fino a venerdì 31, per tre sere, alle 21, è in programma in cattedrale un momento di preghiera che vedrà protagoniste diverse comunità pastorali. Sabato 1° agosto, alle 10.30, l’arcivescovo Marco Arnolfo, presiederà la messa solenne alla presenza del clero diocesano e delle autorità civili. In adempimento alle normative legate all’emergenza sanitaria in cattedrale potranno entrare al massimo 200 persone: per questo, i fedeli che desiderano partecipare alla celebrazione devono richiedere in Curia l’apposito pass da esibire all’ingresso della cattedrale. Sempre il 1° agosto altre messe saranno celebrate alle 8.30 e alle 17.30; dalle 12 alle 16.15 l’adorazione eucaristica continuata e animata dalle suore Figlie di sant’Eusebio a cui seguiranno la recita dei Vespri solenni, presieduti dall’arcivescovo, e la benedizione eucaristica. Domenica 2 agosto, infine, saranno celebrate messe alle 8.30, 10.30, 12 e 17.30.