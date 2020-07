Libri: Lev, oggi a Pinzolo la presentazione di “Riflessioni d’alta quota” a cura di mons. Sapienza

Sarà presentato mercoledì 29 luglio, alle 18, al Paladolomiti di Pinzolo (Trento), “Riflessioni d’alta quota”, volume edito dalla Libreria Editrice Vaticana in collaborazione con Euro 92 Editoriale. Per l’occasione interverranno il curatore del libro, mons. Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della Casa Pontificia, gli autori degli scatti, i fotografi Loris De Barba e Giacomo De Donà, e la coordinatrice del progetto editoriale Valeria Benni. “Riflessioni d’alta quota” è sorta di ‘album spirituale’ in cui le immagini delle Dolomiti si incontrano e dialogano idealmente con brani selezionali della Laudato si’ di Papa Francesco, pensieri di altri pontefici e citazioni di autori spirituali scelti per l’occasione da mons. Sapienza.

Nella prefazione, il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, spiega che il volume è una sorta di trasposizione visiva dell’enciclica di Papa Bergoglio a cinque anni dalla sua promulgazione, ed è ricco di “immagini di grande suggestione e bellezza” che accompagnano il lettore in “un viaggio alla ricerca del Volto di Dio”. Nel libro anche un testo autografo di Papa Francesco che recita: “Le montagne continuino a portare il loro messaggio di bellezza e di serenità agli uomini, che ne hanno tanto bisogno in un mondo così pieno di indifferenza e di aridità”. L’appuntamento è un antefatto all’edizione di quest’anno di “Ascoltare, Leggere, Crescere”, rassegna di incontri con l’editoria religiosa, in programma quest’anno dal 25 settembre al 5 ottobre prossimi in una formula post-Covid, tra tv e web.