Messico: vescovi su aborto in vista della sentenza della Corte suprema rispetto a legalizzazione nel Veracruz, “decisione avrà effetto su tutto il Paese”

Martedì 21 luglio è stato annunciato che la Corte suprema di giustizia del Messico analizzerà un provvedimento legislativo dello Stato di Veracruz riguardante la legalizzazione dell’aborto. Ieri la Conferenza episcopale messicana, in una nota firmata da mons. José Jesús Herrera Quiñones, vescovo di Nuevo Casas Grandes e responsabile della Dimensione episcopale per la vita, e sottoscritta dal presidente e dal segretario generale, torna sulla questione a qualche giorno di distanza da una precedente presa di posizione.

“Le implicazioni del dibattimento e della risoluzione – si legge – potrebbero avere un impatto diretto sulla protezione giuridica del diritto umano fondamentale alla vita, in particolare nelle sue fasi iniziali. Le conseguenze immediate riguarderebbero quello Stato, ma i suoi effetti potrebbero estendersi ad altre Istituzioni del Paese”.

Prosegue la nota, che cita espressamente il precedente comunicato dello scorso 16 luglio sulla necessità di difendere la vita di ogni essere umano: “Incoraggiamo tutti i fedeli, i legislatori, gli avvocati e tutti i cittadini a continuare ad alzare la voce con forza, a difesa della vita e della dignità umana. Molti lo stanno facendo e siamo felici per la loro convinzione e coraggio, vale la pena agire in difesa della vita a partire dal concepimento, perché ciò equivale ad annunciare il Vangelo della vita di Nostro Signore Gesù Cristo”.