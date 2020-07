Unione europea: Bruxelles, oggi vertice su bilancio e Recovery Fund tra Von der Leyen, Sassoli e Merkel. Novità su plenarie Parlamento e Conferenza futuro Ue

Bruxelles: la sede della Commissione. Sotto, Von der Leyen, Sassoli e Merkel e alcune immagini del quartiere europeo (foto SIR/CE)

(Bruxelles) Sono tre le notizie che emergono in queste ore a Bruxelles. Anzitutto l’accelerazione impressa dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sulla risposta comune alla crisi generata dalla pandemia. Oggi alle ore 14 si svolge infatti una riunione al palazzo Berlaymont, sede dell’esecutivo, tra Von der Leyen, David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e Angela Merkel, cancelliera tedesca e presidente di turno del Consiglio dei ministri Ue, in videoconferenza. L’incontro è convocato dalla presidente della Commissione sulla base dell’articolo 324 del Trattato Ue inerente i negoziati sul bilancio pluriennale europeo. Il quale farà da garanzia all’emissione di bond per raccogliere i 750 miliardi necessari per attuare il Recovery Fund o, come preferisce chiamarlo la stessa Von der Leyen, Next Generation Eu. La seconda notizia è la conferma della ripresa delle sessioni plenarie dell’Europarlamento a Strasburgo. La sede nella cittadina francese era stata chiusa per il Covid e in parte adibita a centro medico a supporto della sanità locale. Dal 14 al 17 settembre gli eurodeputati parteciperanno alla plenaria, ma potranno scegliere se recarsi a Strasburgo oppure partecipare, come hanno fatto in questi mesi, da remoto. Mercoledì 16 settembre è previsto – nell’ambito dell’ordine del giorno della plenaria – il “Discorso sullo stato dell’Unione”, che sarà pronunciato dalla presidente Von der Leyen.

Infine, per quanto riguarda la Conferenza sul futuro dell’Europa, si apprende che il Parlamento sarebbe pronto per avviare questa lunga fase di confronto per riformare e rilanciare l’Ue; un freno viene invece dal fatto che il Consiglio, nel quale sono rappresentati gli Stati membri, non ha ancora definito alcuni passaggi necessari per formalizzare l’accordo interistituzionale (Parlamento, Consiglio, Commissione), che farebbe da base giuridica per dar vita alla stessa Conferenza. Non è però escluso che il via possa avvenire già in autunno avanzato.