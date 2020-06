Custodia Terra Santa: 2 luglio presentazione primo volume della collana dedicata al Terra Sancta Museum di Gerusalemme

“Selected Works from the collections of the Terra Sancta Museum” è il titolo del volume che verrà presentato sui canali social delle Edizioni Terra Santa, giovedì 2 luglio ore 17.30. Si tratta del primo volume della collana dedicata al Terra Sancta Museum di Gerusalemme con i principali capolavori delle collezioni dei Francescani di Terra Santa. Interverranno Sara Cibin, storica dell’arte ed esperta di musei, Gianantonio Urbani, docente Archeologia biblica presso Studium Biblicum Franciscanum. Coordina Giuseppe Caffulli, direttore rivista Terrasanta. Per seguire l’evento: https://www.edizioniterrasanta.it/sara-cibin-con-selected-works/?ct=t(gaasvmo20_COPY_01)&mc_cid=a4d29b2fbf&mc_eid=d5c1e78d6d