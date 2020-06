Coronavirus Covid-19: ministero Esteri, il 30 giugno Tavolo interistituzionale di coordinamento dedicato al contributo italiano a prevenzione e risposta globale

Avrà luogo il prossimo 30 giugno (ore 14) la prima riunione del Tavolo operativo interistituzionale di coordinamento dedicato al contributo italiano alla prevenzione e alla risposta globale al Covid-19. Il Tavolo che verrà inaugurato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stato organizzato su proposta della viceministra, Emanuela Claudia Del Re. Il Tavolo di lavoro, si legge in una nota della Farnesina, “si pone come punto di raccordo e coordinamento delle iniziative di tutti gli attori coinvolti, al fine di consolidare la risposta coerente e unitaria del sistema di sviluppo italiano alla lotta globale alla pandemia, con particolare attenzione alla prevenzione e all’azione nei settori sanitario, socio-economico e alla sicurezza alimentare”. Il Tavolo, che si riunisce per la prima volta, “ricoprirà un ruolo di consultazione circa le scelte strategiche e programmatiche adottate dal sistema della Cooperazione Italiana, incluso il ri-orientamento di risorse e priorità. Inoltre studierà gli aspetti relativi al contributo della ricerca farmaceutica italiana per il vaccino e la partecipazione dell’industria farmaceutica nazionale allo sforzo connesso al contrasto alla pandemia sul piano nazionale e internazionale, anche nel contesto della collaborazione internazionale e alla produzione e distribuzione del vaccino stesso. Oltre ai principali Dicasteri e ai diversi attori coinvolti nella prevenzione e nel contrasto alla pandemia, la partecipazione al Tavolo sarà estesa anche ai rappresentanti della società civile, incluso il settore profit, tra cui l’industria farmaceutica, e le istituzioni preposte alla ricerca”. Il programma prevede, tra i vari interventi, quelli Ministro Luigi Di Maio, della Commissaria europea per le Partnership Internazionali, Jutta Urpilainen, della Vice-Ministra Emanuela C. Del Re. Due i panel. Il primo verterà su “L’impegno globale contro la pandemia: focus sulle iniziative in corso” dedicato alle iniziative di cui si è fatta promotrice l’Italia a livello multilaterale, europeo e bilaterale nella lotta al Covid-19, con un focus sui Paesi dell’Africa, del Medio Oriente e della sponda sud del Mediterraneo, sul sistema della Cooperazione italiana e sulla Protezione civile e l’impegno internazionale. Il secondo è dedicato a “L’ingegno italiano contro la pandemia, il nostro modello” dedicato al mondo della ricerca, dell’innovazione tecnologica e dell’industria per discutere come l’ingegno italiano possa offrire nuove soluzioni per far fronte alla crisi pandemica nel quadro della risposta globale alla pandemia e orientato verso una prevenzione efficace. Tra i temi discussi anche la ricerca scientifica italiana nella diagnosi, nella cura e nella prevenzione, l’industria farmaceutica italiana nel mondo (azione, obiettivi e risultati contro la pandemia) e i vaccini (sfide per la loro produzione e distribuzione”. I panel saranno moderati dalla viceministra Del Re che curerà anche le conclusioni.