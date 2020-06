“A Sua Immagine”: 27 e 28 giugno. Alla scoperta della Basilica di San Pietro, il Vangelo della domenica con fra Randazzo e lo speciale “SS Pietro e Paolo”

Tra arte e fede, alla scoperta della Basilica di San Pietro, insieme a Lorena Bianchetti e al card. Angelo Comastri; ancora il Vangelo della domenica commentato da fra Daniele Randazzo e lo speciale talk domenicale dedicato alla festa dei santi Pietro e Paolo. Sono i temi e i protagonisti delle puntate di “A Sua Immagine”, sabato 27 e domenica 28 giugno. Il programma, in onda da oltre vent’anni su Rai Uno, è frutto della collaborazione tra Rai e Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. “San Pietro: dove l’invisibile diventa visibile” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine”, sabato 27 giugno alle ore 15.55 su Rai Uno. Il pubblico di Rai Uno ha la possibilità di entrare dentro la Basilica di San Pietro insieme al cardinale Angelo Comastri, Vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, che accompagna a scoprire il simbolo della cristianità con sguardi tra arte, devozione e spiritualità. Nel corso della visita vengono mostrate le immagini mariane miracolose invocate nei secoli dai fedeli per chiedere protezione, in particolare contro le pandemie.

Alle ore 16.15 “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo della domenica: questa settimana fra Daniele Randazzo incontra don Fabio Pieroni nella chiesa di San Bernardo di Chiaravalle a Centocelle (Roma). Un dialogo tra profezia e testimonianza.

Alla festa dei santi Pietro e Paolo è dedicato lo speciale talk domenicale di “A Sua Immagine”, il 28 giugno in diretta alle ore 10.30 su Rai Uno. La conduttrice Lorena Bianchetti si confronta in studio con padre Giuseppe Buffon, storico del cristianesimo, e mons. Valentino Bulgarelli, teologo e direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passa alla Santa Messa, come di consueto in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa domenica viene trasmessa dalla Chiesa Santi Antonio e Annibale Maria (Roma), per la regia di Gianni Epifani e il commento di Elena Bolasco. Termina, infine, l’appuntamento con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di papa Francesco alle ore 12.00 da piazza San Pietro.