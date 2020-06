Azione Cattolica: Soglio (Corriere della Sera), “bilancio di sostenibilità opportunità per terzo settore di valorizzare l’impatto sulla società”

“Una delle sfide importanti del terzo settore e dell’associazionismo in generale, è quella di uscire allo scoperto, di confrontarsi con i temi importanti che ci pone questo momento storico, come quello della sostenibilità”. È quanto ha dichiarato Elisabetta Soglio, direttrice di “Buone Notizie”, settimanale del Corriere della Sera, ieri, durante la presentazione del secondo Bilancio di sostenibilità di Azione Cattolica (anno 2020, su dati 2019), in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Associazione. Soglio, nel sottolineare come il terzo settore rappresenti “l’asse portante del nostro Paese” ha poi ribadito “la necessità di raccontare, rendicontare, ciò che produce, attraverso storie ma anche bilanci come quello realizzato da Ac, che consentono di misurare l’impatto che genera nella società”. All’incontro hanno partecipato anche i curatori del Bilancio di Azione Cattolica, Paola Ducci e Andrea Cavallini di mediamo.net, che si sono soffermati su alcuni aspetti tecnici. Tra le novità di quest’anno, un questionario che l’Associazione ha inoltrato a tutti i responsabili associativi, educativi e ai soci impegnati sul territorio, per una mappatura più dettagliata del quadro nazionale.