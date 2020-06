Diocesi: Cesena-Sarsina, il Comune lancia campagna di crowdfunding per restauro dell’antica “Via delle scalette”

Dopo la fortunata esperienza dei portici di San Luca a Bologna, arriva in Italia il secondo crowdfunding civico promosso da un’Amministrazione comunale. Si tratta di “Passo dopo Passo, diamo nuova vita alle scalette”, campagna di raccolta fondi online lanciata dal Comune di Cesena sulla piattaforma Ideaginger.it con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità per raccogliere 100mila euro necessari per l’apertura dei lavori di ripristino di Via delle Scalette, l’antica strada percorsa da secoli dai cesenati per raggiungere l’Abbazia del Monte. Un piccolo tesoro fatto di ciottoli e gradini, da mille anni testimone della storia e della fede di una intera comunità e ancora oggi luogo del cuore della città, un simbolo di rinascita che assume un valore ancora più grande in questo particolare momento. Per questa ragione il Comune di Cesena e la diocesi di Cesena-Sarsina, con il sostegno del Credito Cooperativo Romagnolo e grazie alla collaborazione dell’Associazione “Benigno Zaccagnini” e della Società Amici del Monte, si appellano a tutta la città per realizzare insieme il progetto di ripristino dell’antica via. Per dare nuova vita alle Scalette con una donazione basta selezionare il progetto “Passo dopo passo, diamo nuova vita alle scalette” (https://www.ideaginger.it/progetti/passo-dopo-passo-diamo-nuova-vita-alle-scalette.html) sulla piattaforma Ideaginger.it e donare tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal. Il progetto tecnico prevede la realizzazione di un nuovo percorso della Via Crucis installando 14 stazioni composte da un’edicola in mattoni e marmo sulle quali verranno posizionate le formelle realizzate dall’artista cesenate Ilario Fioravanti.