Parlamento Ue: asilo e migrazione, domani conferenza interparlamentare con Sassoli e von der Leyen

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ospiterà domani, 19 novembre, una conferenza di alto livello che riunirà i parlamentari di tutta Europa con esperti in materia di migrazione “per esplorare nuove idee per un sistema europeo di asilo e migrazione sostenibile”. La conferenza è organizzata dal Parlamento europeo e dal Bundestag tedesco, in collaborazione con i parlamenti portoghese e sloveno e la Commissione europea. La conferenza si svolgerà online dalle 10 alle 16.30. Inizierà con i discorsi di apertura del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Seguiranno gli interventi del presidente del Bundestag tedesco, Wolfgang Schäuble, del presidente del Parlamento portoghese, Eduardo Ferro Rodrigues, e del presidente dell’Assemblea nazionale slovena, Igor Zorčič, in rappresentanza dei parlamenti dell’attuale e della prossima presidenza del Consiglio dell’Ue. Il presidente del Parlamento europeo parteciperà inoltre alla tavola rotonda di apertura dalle 10.45 alle 12 sul tema “Gestire insieme l’asilo e la migrazione”, insieme Ursula von der Leyen, Wolfgang Schäuble e al direttore generale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, António Vitorino.