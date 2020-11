Papa Francesco: udienza, “Maria non fa il sacerdote, è la madre di Gesù e la madre della Chiesa”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Maria non fa il sacerdote, è la madre di Gesù” e “la prima discepola, madre della Chiesa”, che prega con gli apostoli riuniti nel Cenacolo. Lo ha precisato il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, trasmessa in diretta streaming dalla bilbioteca privata del Palazzo apostolico e dedicata alla figura di Maria, che “accompagna in preghiera tutta la vita di Gesù, fino alla morte e alla risurrezione; e alla fine continua, e accompagna i primi passi della Chiesa nascente”. “Maria Prega con i discepoli che hanno attraversato lo scandalo della croce”, ha ricordato Francesco: “Prega con Pietro, che ha ceduto alla paura e ha pianto per il rimorso. Maria è lì, con i discepoli, in mezzo agli uomini e alle donne che suo Figlio ha chiamato a formare la sua comunità. E’ in comunità come una donna della comunità. Prega con loro e per loro. E, nuovamente, la sua preghiera precede il futuro che sta per compiersi: per opera dello Spirito Santo è diventata Madre di Dio, e per opera dello Spirito Santo, diventa Madre della Chiesa”. “Cioè pregando con la Chiesa nascente diventa madre della Chiesa, accompagna i discepoli nei primi passi della Chiesa”, ha spiegato il Papa a braccio: “In silenzio, sempre in silenzio. La preghiera di Maria è silenziosa. Il Vangelo ci racconta soltanto una preghiera di Maria a Cana, quando chiede a suo Figlio per quella povera gente che sta per fare una figuraccia nella festa. Fare una festa di nozze e finirla con del latte perché non c’era il vino… Ma che figuraccia! Ma lei prega e lascia il Figlio a risolvere quel problema. Poi non si sa, ma sempre la sua presenza è una preghiera, e la sua presenza tra i discepoli nel Cenacolo è in preghiera. Così Maria partorisce la Chiesa, è madre della Chiesa”.