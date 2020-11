Libano: webinar Ppe, la vita nel Paese dopo l’esplosione a Beirut. Evento del gruppo di lavoro per il dialogo interculturale e religioso

A più di tre mesi dalla drammatica esplosione al porto di Beirut che il 4 agosto ha ucciso circa 200 persone, ferite oltre 6mila e divelto il cuore della capitale libanese, i responsabili del gruppo di lavoro per il dialogo interculturale e religioso del Partito popolare europeo hanno organizzato un webinar per guardare da vicino cosa vive oggi il Libano. A intervenire il 20 novembre, dopo l’apertura di rito da parte dei due co-presidenti del gruppo di lavoro – l’ungherese György Hölvényi e il polacco Jan Olbrycht – saranno l’ambasciatore e capo delegazione Ue in Libano Ralph Tarraf e Michel Abs, segretario generale del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente. Abs racconterà, tra l’altro, l’esperienza che sta vivendo il “Comitato ecumenico per i soccorsi di Beirut”, gruppo nato sotto l’egida del Consiglio delle Chiese, all’indomani dell’esplosione e che sta lavorando sul fronte degli aiuti umanitari e del sostegno psicologico della popolazione colpita. Per partecipare al webinar occorre registrarsi scrivendo a EPP-Interreligious@ep.europa.eu.