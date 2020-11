Diocesi: Caritas Catania, un mini documentario per raccontare il servizio all’Help Center

Tre giovani studenti di cinema hanno voluto raccontare con un mini documentario il servizio dei volontari della Caritas diocesana di Catania e il profondo rapporto che li lega a fratelli e sorelle in condizione di disagio. Uno sguardo profondo sulle centinaia di persone che quotidianamente passano dall’Help Center per chiedere pasti, biglietti di viaggio, consulenze per disbrigo pratiche, valutazioni finanziarie in vista della riattivazione del microcredito e, a volte, anche un semplice conforto. Il video è stato realizzato, con la supervisione del docente Riccardo Tropea, da Giulia Zappalà, Fabrizio Lo Faro e Camillo Moncada, studenti del terzo anno del corso di filmmaking della Nautilus Academy di Catania (www.nautilus.academy).

Hassan, Susanna, Giovanni, Gaetano, Enzo e Teresa sono alcuni dei nomi dei protagonisti di questo racconto; testimonianze che abbattono i confini tra chi assiste e chi è assistito e si basano su quel “principio dell’accoglienza – ha ricordato don Piero Galvano, direttore della Caritas diocesana, in apertura del video – che viene garantito a tutti, nessuno escluso”. Un percorso avviato poco più di un mese fa tramite un incontro preliminare con gli operatori dell’organismo diocesano e proseguito con la visita alle strutture Caritas diocesana – Help center e gli attigui nuovi locali per bagni e docce – e con l’affiancamento ai volontari nel corso del servizio di preparazione e distribuzione dei pasti. Una giornata è stata dedicata al lavoro di ascolto svolto dalle assistenti sociali. Poi via alle riprese con tre giorni intensissimi sul campo, tra interviste a operatori e a una piccola rappresentanza degli oltre 600 volontari e registrazione delle attività. Il mini documentario si trova sul sito della Caritas diocesana (caritascatania.it) e sui canali social ufficiali.