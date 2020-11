Fratelli tutti: Emergenza Sorrisi, stasera un incontro per riflettere sulla “fraternità verso i più deboli all’epoca del Covid”

“La fraternità verso i più deboli all’epoca del Covid: la lezione dell’enciclica ‘Fratelli tutti'”: s’intitola così l’incontro che stasera, alle 18, promuove Emergenza Sorrisi, da sempre impegnata a favore degli ultimi e dei più deboli e indifesi, per riflettere sugli spunti offerti da Papa Francesco. “Il Pontefice – si legge in una nota di Emergenza Sorrisi – ha indicato come via per ritrovare slancio, forza e motivazioni per uscire dalla crisi sanitaria, sociale ed economica che stiamo vivendo: la fraternità. Fraternità vuol dire avere uno sguardo attento e rinnovato verso i più deboli e verso i più poveri”.

Con il fondatore e presidente di Emergenza Sorrisi, Fabio Abenavoli, dialogheranno Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero vaticano per la Comunicazione, fra Giulio Cesareo, responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana (Lev), Riccardo Bonacina, fondatore di Vita non profit. Il dibattito sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Emergenza Sorrisi.