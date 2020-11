Belgio: presentato Rapporto annuale Chiesa cattolica. Card. De Kezel (presidente vescovi), “a fianco di tutti, soprattutto anziani, malati e esclusi dalla società”

“Cerchiamo di essere una Chiesa che porta la Buona Novella e celebra, ma anche una Chiesa che accompagna, che cammina, ricerca ed è empatica: nell’insegnamento, nelle carceri, nelle residenze studentesche, tra giovani e adulti e soprattutto tra gli anziani, i malati e tutti gli esclusi dalla società”. Con queste parole il card. Jozef De Kesel, presidente della Conferenza episcopale belga, presenta il Terzo Rapporto annuale della Chiesa cattolica in Belgio, in cui si fa il punto sulla presenza di diocesi e parrocchie nella vita del Paese. “L’epidemia di Coronavirus – scrive il cardinale nell’introduzione al Rapporto – ha avuto un impatto negativo sulla nostra società. Abbiamo sperimentato la nostra fragilità anche all’interno delle nostre comunità parrocchiali. Non abbiamo il controllo su tutto. Molte certezze ci sono state rubate e sono ancora frantumate”. A rendere la situazione ancora più pesante c’è stata anche, per un certo periodo, l’assenza di messe e funerali celebrati senza familiari e amici. “Per molti è stata una vera mancanza e ciò dimostra l’importanza sociale della Chiesa. È anche una testimonianza del significato esistenziale che ha per molte persone. Sulla base di ciò, questo Rapporto – che copre le attività dell’anno 2019 – vuole testimoniare, a seguito di precedenti rapporti, i modi in cui la Chiesa si avvicina alle persone, come tocca e ispira la vita delle persone”. Dal Rapporto, infatti, emerge una Chiesa impegnata al servizio dei malati, degli anziani e di tutti coloro che sono ai margini della società. Sono oltre 2.000 le iniziative parrocchiali nate per soddisfare i bisogni dei più vulnerabili; 141.054 i volontari che rendono possibili questi progetti e 4.524 i volontari impegnati invece nelle strutture sanitarie (ospedali, centri di assistenza residenziale, strutture per disabili).