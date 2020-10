Terrorismo: Sioi, aperte iscrizioni al corso su prevenzione e contrasto dei fenomeni internazionali

Al via le iscrizioni alla Autumn School della Sioi, la Società italiana per l’Organizzazione internazionale. Il corso (6-21 novembre), che ha per titolo “La prevenzione e il contrasto al terrorismo internazionale e all’estremismo”, è promosso in collaborazione con Nato Defense College Foundation. Tra gli obiettivi “fornire le conoscenze teoriche ed empiriche necessarie per interpretare le dinamiche politiche internazionali e favorirne il dibattito sugli aspetti più significativi attraverso il contributo di analisti ed esperti selezionati nei settori delle Istituzioni, della ricerca e del giornalismo”. Il corso è rivolto a giornalisti, ricercatori, funzionari della Pubblica amministrazione, Forze dell’ordine e Forze armate, e a tutti coloro che sono interessati a comprendere ed approfondire le moderne forme di terrorismo e di estremismo, così come le modalità di prevenzione e contrasto. Si approfondiranno le seguenti tematiche: “Il modello italiano tra controllo del territorio e condivisione di informazione; le integrazioni tra controterrorismo e prevenzione dell’estremismo; la mappa del jihadismo globale; il terrorismo in Francia, Germania e Italia: tra attacchi, contrasto ed espulsioni; i meccanismi internazionali di prevenzione all’estremismo e al radicalismo e la deradicalizzazione, disengagement, depotenziamento, riabilitazione e reinserimento sociale. Il corso prevede sei incontri, il venerdì dalle 14 alle 17.30 ed il sabato dalle 9 alle 12. Le lezioni saranno in modalità web live con la possibilità di interazione tra partecipanti e docenti.